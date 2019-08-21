С 2013 года экспорт товаров в РФ сократился почти в четыре раза — Кубив
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Доля рынка Российской Федерации в структуре экспорта в Украину сократилась с 23,7% в 2013 году до 6,4% в этом году. Об этом на заседании Кабинета министров Украины сказал первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"В 2013 году на Российскую Федерацию приходилось 23,7% экспорта. Сейчас доля ЕС в экспорте товаров составляет 42%. Доля РФ - 6,4%. И она уменьшается дальше", - сказал Кубив.
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Напомним, ранее стало известно, что торговый оборот Украины и России с 2014 года уменьшился втрое.
Также напомним, что в мае правительство Украины приняло решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации.