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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125932 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136213 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125346 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127602 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129835 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153107 просмотра

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С 2013 года экспорт товаров в РФ сократился почти в четыре раза — Кубив

С 2013 года экспорт товаров в РФ сократился почти в четыре раза — Кубив

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Доля рынка Российской Федерации в структуре экспорта в Украину сократилась с 23,7% в 2013 году до 6,4% в этом году. Об этом на заседании Кабинета министров Украины сказал первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.

"В 2013 году на Российскую Федерацию приходилось 23,7% экспорта. Сейчас доля ЕС в экспорте товаров составляет 42%. Доля РФ - 6,4%. И она уменьшается дальше", - сказал Кубив.

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Напомним, ранее стало известно, что торговый оборот Украины и России с 2014 года уменьшился втрое.

Также напомним, что в мае правительство Украины приняло решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации.

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