Торгівля України з Росією з 2014 року обвалилася втричі — ЗМІ

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Торговий оборот України й Росії з 2014 року зменшився у три рази. Про це повідомляє УНН з посиланням "Коммерсантъ".

За даними Федеральної митної служби Росії, за останні п'ять років Україна випала з 10-ки найбільших торгових партнерів Росії. Обіг між країнами впав у три рази і зменшився з 18,5 млрд дол. до 6,9 млрд дол.

"Із десятки випала Україна, торговий оборот з якою з 2014 року впав майже у три рази, з 18,5 млрд дол. до 6,9 млрд дол. За першу половину цього року. Її місце зайняв Казахстан з 8,9 млрд дол. обороту з Росією ", - йдеться в повідомленні.

У той же час, Росія продовжує торгувати зі США, які посідають п'яте місце в десятці торговельних партнерів. Іншими великими торговими партнерами РФ залишаються Нідерланди і Німеччина.

Нагадаємо, експорт російського вугілля в Україну у червні скоротився на 85,3% у порівнянні з показниками того ж місяця 2018 року.

Українські Національні Новини

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