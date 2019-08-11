Торговля Украины с Россией с 2014 года обвалилась в три раза – СМИ
Киев • УНН
КИЇВ. 11 августа. УНН. Торговый оборот Украины и России с 2014 года уменьшился в три раза. Об этом сообщает УНН со ссылкой "Коммерсантъ".
По данным Федеральной таможенной службы России, за последние пять лет Украина выпала из 10-ки крупнейших торговых партнеров России. Оборот между странами упал в три раза и уменьшился с 18,5 млрд долл. до 6,9 млрд долл.
"Из десятки выпала Украина, торговый оборот с которой с 2014 года рухнул почти в три раза, с 18,5 млрд долл. до 6,9 млрд долл. за первую половину этого года. Ее место занял Казахстан с 8,9 млрд долл. оборота с Россией", - говорится в сообщении.
В то же время, Россия продолжает торговать со США, которые занимают пятое место в десятке торговых партнеров. Другими крупными торговыми партнерами РФ остаются Нидерланды и Германия.
Напомним, экспорт российского угля в Украину в июне сократился на 85,3% по сравнению с показателями того же месяца 2018 года.