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Торговля Украины с Россией с 2014 года обвалилась в три раза – СМИ

Киев  •  УНН

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КИЇВ. 11 августа. УНН. Торговый оборот Украины и России с 2014 года уменьшился в три раза. Об этом сообщает УНН со ссылкой "Коммерсантъ".

По данным Федеральной таможенной службы России, за последние пять лет Украина выпала из 10-ки крупнейших торговых партнеров России. Оборот между странами упал в три раза и уменьшился с 18,5 млрд долл. до 6,9 млрд долл.

"Из десятки выпала Украина, торговый оборот с которой с 2014 года рухнул почти в три раза, с 18,5 млрд долл. до 6,9 млрд долл. за первую половину этого года. Ее место занял Казахстан с 8,9 млрд долл. оборота с Россией", - говорится в сообщении.

В то же время, Россия продолжает торговать со США, которые занимают пятое место в десятке торговых партнеров. Другими крупными торговыми партнерами РФ остаются Нидерланды и Германия.

Напомним, экспорт российского угля в Украину в июне сократился на 85,3% по сравнению с показателями того же месяца 2018 года.

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