Україна готує додатковий пункт реверсного прийому газу, щоб не залежати від РФ

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Українська державна газотранспортна компанія “Укртрансгаз” готується до 1 січня відкрити додатковий пункт для імпорту додаткових 1,5 мільярда кубометрів природного газу з території Євросоюзу. Україна очікує, що РФ зможе припинити транзит газу через українські території, коли наприкінці 2019 року добіжить кінця термін попередньої угоди. Про це йдеться у повідомленні для преси від 19 серпня на сайті “Укртрансгазу”, передає УНН.