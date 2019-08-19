У Президента прокоментували запаси вугілля на складах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Представник Президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що компанії теплової генерації повинні тримати достатні запаси вугілля на складах, особливо напередодні опалювального сезону. Про це він розповів під час прес-брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо ситуацію, коли у нас достатньо низькі накопичення вугілля на складах, і ми мали складну, гостру дискусію з компаніями теплової генерації, зокрема з великими компаніями, і наголошували, що не можна використовувати запаси вугілля на складах, як спосіб шантажу заради отримання високих тарифів”, — сказав Герус.
За його словами, така історії в Україні вже відбувалася.
“Ми хотіли б, що такого більше не було, й компанії тримали достатні запаси вугілля на складах, особливо на передодні важкої зими, коли в нас є певні суперечки з Газпромом щодо транзиту газу, які можуть мати певні впливи на ринок газу в Україні”, — додав він.
Нагадаємо, “Укртрансгаз” вже виконав 65% робіт з ремонту і модернізації об’єктів ГТС України в рамках реалізації плану підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020.