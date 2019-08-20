Украина готовит дополнительный пункт реверсного приема газа, чтобы не зависеть от РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинская государственная газотранспортная компания "Укртрансгаз" готовится до 1 января открыть дополнительный пункт для импорта дополнительных 1,5 миллиарда кубометров природного газа с территории Евросоюза. Украина ожидает, что РФ сможет прекратить транзит газа через украинские территории, когда в конце 2019 года подойдет к концу срок предыдущего соглашения. Об этом говорится в сообщении для прессы от 19 августа на сайте "Укртрансгаза", передает УНН.
Так, сообщается, что газ поступит из Румынии через общую границу Украины с Молдовой. В этом месте с обеих сторон расположатся пограничные станции измерения объемов газа.
"Для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение, поскольку, диверсифицируя пути поставок газа, оба государства повысят надежность и гарантируют бесперебойные поставки газа своим потребителям", - отметили в "Укртрансгаз".
Поскольку система транспортировки газа в Украину предусматривает прежде всего экспорт, трубопроводы которые нуждаются в модернизации для реверсных поставок.
Украина уже получает газ из Словакии, Польши и Венгрии. Киев приостановил импорт газа из России в ноября 2015 года после аннексии Крыма и поддержки Москвой пророссийских боевиков на востоке Украины.
"Укртрансгаз" заявил, что ведет переговоры с румынской компанией SNTGN Transgaz, а также другими странами по получению газа из трансбалканского трубопровода.
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Опасения, что российский "Газпром" полностью прекратит транзит газа через Украину после достройки газопровода "Северный поток-2", заставляет Украину сохранять на зиму большие объемы газа в подземных хранилищах.
"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 газохранилищ общей вместимостью 31 млрд кубометров.
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