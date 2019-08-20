Украина готовит дополнительный пункт реверсного приема газа, чтобы не зависеть от РФ

КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинская государственная газотранспортная компания "Укртрансгаз" готовится до 1 января открыть дополнительный пункт для импорта дополнительных 1,5 миллиарда кубометров природного газа с территории Евросоюза. Украина ожидает, что РФ сможет прекратить транзит газа через украинские территории, когда в конце 2019 года подойдет к концу срок предыдущего соглашения. Об этом говорится в сообщении для прессы от 19 августа на сайте "Укртрансгаза", передает УНН.