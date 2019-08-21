З 2013 року експорт товарів до РФ скоротився майже у чотири рази – Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Частка ринку Російської Федерації у структурі експорту в Україні скоротилася з 23,7% у 2013 року до 6,4% у цьому році. Про це на засіданні Кабінету міністрів України сказав перший віцепрем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
"У 2013 році на Російську Федерацію припадало 23,7% експорту товарів. Наразі частка ЄС в експорті товарів складає 42%. Частка РФ - 6,4%. І вона зменшується далі", - сказав Кубів.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що торговий оборот України й Росії з 2014 року зменшився втричі.
Також нагадаємо, що у травні уряд України ухвалив рішення про застосування спеціального мита на всі товари походженням з Російської Федерації.