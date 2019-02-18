В центре столицы проходит акция "Бандера вставай"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В центре Киева проходит акция "Бандера вставай", передает корреспондент УНН.
Несколько сот активистов уже собрались у Дома Офицеров в столице, в акции постоянно присоединяются новые участники.
Как отмечают организаторы, мероприятие является исключительно "мирным протестом". Цель акции - инициировать полную деполитизацию полиции.
Как сообщал УНН, в Киеве 16 февраля прошел торжественный Марш в честь 125-летия Всеукраинской общественной организации "Сокол".
Напомним, 29 января в Киеве провели факельное шествие в честь Героев Крут. В марше приняли участие несколько сотен человек, которые скандировали: "Слава Украине - Героям Слава".