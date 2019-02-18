У центрі столиці проходить акція "Бандера вставай"

Декілька сот активістів вже зібрались біля Будинку Офіцерів у столиці, до акції постійно долучаються нові учасники.

Як зазначають організатори, захід є винятково "мирним протестом". Мета акції - ініціювати повну деполітизацію поліції.



Як повідомляв УНН, у Києві 16 лютого пройшов урочистий Марш на честь 125-річчя Всеукраїнської громадської організації "Сокіл".



Нагадаємо, 29 січня в Києві провели смолоскипну ходу на честь Героїв Крут. У марші взяли участь кілька сотень людей, які скандували: "Слава Україні - Героям Слава".