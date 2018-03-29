В центре Петербурга горит одно из старейших зданий города

"В центре Петербурга работают десятки сотрудников ближайших пожарных частей. На Большой конюшенной улице утром 29 марта загорелся старейший магазин Ленинграда", - говорится в сообщении.

Известно, что пожар начался на втором этаже здания, сотрудникам пришлось организовывать эвакуацию людей и персонала.

Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня.

На данный момент очаг пожара потушен, пожарные продолжают работать внутри здания.

Напомним, 25 марта, В России (Кемерово) произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации РФ трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.