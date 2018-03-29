У центрі Петербурга горить одна з найстаріших будівель міста
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Петербурзі горить найстаріший Будинок Ленінградської торгівлі, пожежі вже присвоїли підвищений рівень складності. Про це повідомляють "Невские новости", передає УНН.
"У центрі Петербурга працюють десятки співробітників найближчих пожежних частин. На Великій конюшенній вулиці вранці 29 березня загорівся найстаріший магазин Ленінграда", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що пожежа почалася на другому поверсі будівлі, співробітникам довелося організовувати евакуацію людей та персоналу.
Пожежі присвоїли підвищений номер складності через загрозу поширення вогню.
На даний момент вогнище пожежі загасили, пожежники продовжують працювати всередині будівлі.
Нагадаємо, 25 березня, в Росії (Кемерово) сталася пожежа в торговому центрі "Зимова вишня". За офіційною інформацією РФ трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини, постраждали 79 осіб.