В центре Одессы произошла резня, ранены 6 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В центре Одессы возле бара произошла резня, пострадали шесть мужчин. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
"В Одессе в полицию около в 4:00 поступило сообщение, что возле бара Laila на углу Дерибасовской и Екатерининской произошла резня между мужчинами. Были госпитализированы пять человек, один обратился в больницу самостоятельно", - сказали в пресс-службе.
В полиции отметили, что у четырех лиц проникающие колото-резаные раны, в других двух просто колото-резаные раны.
"В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч.2 п.1 ст.115 - покушение на убийство. Ведется следствие", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в Киеве работника полиции охраны задержали за нанесение ножевых ударов инспектору патрульной полиции.