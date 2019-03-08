У центрі Одеси сталася різанина, поранено 6 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У центрі Одеси біля бару сталася різанина, постраждало шестеро чоловіків. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
"В Одесі до поліції близько о 4:00 надійшло повідомлення, що біля бару Laila на розі Дерибасівської та Катерининської сталася різанина між чоловіками. Було госпіталізовано п’ятеро осіб, один звернувся до лікарні самостійно", - сказали в прес-службі.
В поліції зазначили, що у чотирьох осіб проникаючі колоті-різані рани, в інших двох просто колото-різані рани.
"На теперішній час за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 п.1 ст.115 – замах на вбивство. Триває слідство", - зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, у Києві працівника поліції охорони затримали за завдання ножових ударів інспектору патрульної поліції.