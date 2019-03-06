Поліцейського затримали за поранення ножем патрульного
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Києві працівника поліції охорони затримали за завдання ножових ударів інспектору патрульної поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
Так, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, розслідують обставини бійки двох працівників поліції, під час якої один з поліцейських завдав іншому численні ножові поранення.
"За попередньою інформацією, 5 березня ввечері поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час бійки наніс ножові поранення інспектору патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.
Згідно з медичною довідкою, постраждалий отримав проникаюче поранення грудної клітини, численні непроникаючі колото-різані рани грудної клітини, плеча та стегна. Однак остаточно ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановить судово-медична експертиза.
Слідчі затримали працівника поліції охорони у порядку статті 208 КПК України.
"Затриманому готується повідомлення про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини працівнику поліції охорони загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років", - зазначили у ДБР.
Нагадаємо, у Києві слідчого ДБР затримали п’яним за кермом автомобіля.