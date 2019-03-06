Полицейского задержали за ранение ножом патрульного

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киеве работника полиции охраны задержали за нанесение ножевых ударов инспектору патрульной полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Так, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве, расследуют обстоятельства драки двух сотрудников полиции, во время которой один из полицейских нанес другому многочисленные ножевые ранения.

"По предварительной информации, 5 марта вечером полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Согласно медицинской справке, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра. Однако окончательно степень тяжести телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи задержали работника полиции охраны в порядке статьи 208 УПК Украины.

"Задержанному готовится сообщение о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины работнику полиции охраны грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет", - отметили в ГБР.

Напомним, в Киеве следственного ГБР задержали пьяным за рулем автомобиля.

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