Полицейского задержали за ранение ножом патрульного
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киеве работника полиции охраны задержали за нанесение ножевых ударов инспектору патрульной полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Так, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве, расследуют обстоятельства драки двух сотрудников полиции, во время которой один из полицейских нанес другому многочисленные ножевые ранения.
"По предварительной информации, 5 марта вечером полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции", - говорится в сообщении.
Согласно медицинской справке, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра. Однако окончательно степень тяжести телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.
Следователи задержали работника полиции охраны в порядке статьи 208 УПК Украины.
"Задержанному готовится сообщение о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины работнику полиции охраны грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет", - отметили в ГБР.
Напомним, в Киеве следственного ГБР задержали пьяным за рулем автомобиля.