В центре Одессы произошла массовая драка
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня ночью на ул.Дерибасовская подрались около 50 человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
"На вызов о драке сразу приехали бойцы спецподразделения "Ягуар". Чтобы успокоить толпу пришлось использовать даже слезоточивый газ. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента", - сообщили в пресс-службе.
Известно, что один человек бросил в другого стул, а дальше завязалась драка, к которой присоединились несколько десятков отдыхающих.
Участники инцидента были доставлены в Приморский отдел полиции.
Напомним, всего для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории Одессы и области в течение 8-9 мая будут задействованы более 3 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины.