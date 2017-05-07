У центрі Одеси сталася масова бійка
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні вночі на вул.Дерибасівській побилися майже 50 чоловік. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції.
“На виклик про бійку одразу приїхали бійці спецпідрозділу „Ягуар“. Аби заспокоїти натовп довелося використовувати навіть сльозогінний газ. Наразі з’ясовуються всі обставини інциденту”, — повідомили у прес-службі.
Відомо, що один чоловік кинув в іншого стілець, а далі зав’язалася бійка, до якої долучилися кілька десятків відпочивальників.
Учасників інциденту було доставлено до Приморського відділу поліції.
Нагадаємо, усього для забезпечення публічної безпеки і порядку на території Одеси та області протягом 8-9 травня будуть задіяні понад 3 тис. поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії України.