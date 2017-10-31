В центре Нью-Йорка мужчина наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, есть погибшие

Как сообщают очевидцы происшествия, неизвестный в грузовике Home Depot наехал на велосипедистов, а затем открыл огонь.

По предварительным данным, число погибших в результате инцидента может достигать до 4 человек.

Также отмечается, что после стрельбы был задержан мужчина, вероятно причастный к ней.

Как сообщал УНН, неизвестные устроили стрельбу на футбольном матче в Мексике.