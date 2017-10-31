У центрі Нью-Йорка чоловік наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кілька людей постраждали внаслідок наїзду авто і стрілянини в Манхеттені в Нью-Йорку, є загиблі, передає УНН з посиланням на New York Daily News.
Як повідомляють очевидці події, невідомий в вантажівці Home Depot наїхав на велосипедистів, а потім відкрив вогонь.
За попередніми даними, кількість загиблих внаслідок інциденту може сягати до 4 людей.
Також зазначається, що після стрілянини було затримано чоловіка, імовірно причетного до неї.
Як повідомляв УНН, невідомі влаштували стрілянину на футбольному матчі в Мексиці.