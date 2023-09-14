В центре москвы могут изъять резиденцию британского посла и передать на нужды рф
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Резиденцию британского посла в центре москвы могут изъять и передать в пользу консорциума патриотических организаций и НКО. Причина – обучение и поддержка Англией украинских ДРГ, которые атаковали рф. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, пишет УНН.
Детали
По информации Telegram-канала Mash, трехэтажные апартаменты на Софийской набережной стоимостью примерно $30 000 000 передали посольству Великобритании еще в 1931 году. Так как Великобритания признана недружественной страной, то апартаменты передадут на нужды рф.
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«Поскольку Британия официально признана недружественным государством. Потому что там идет подготовка украинских ДРГ, которые потом атакуют территорию россии. Теперь пришло время рассчитываться, уверены в Фонде защиты национального исторического наследия», - говорится в сообщении.
Как сообщает Mash, был написан официальный запрос главе правительства рф михаилу мишустину с просьбой снять дипстатус со здания и передать его на нужды страны.
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