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У центрі москви можуть вилучити резиденцію британського посла та передати на потреби рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Резиденцію британського посла у центрі москви можуть вилучити та передати на користь консорціуму патріотичних організацій та НКО. Причина – навчання та підтримка Англією українських ДРГ, які атакували рф. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, пише УНН.

Деталі 

За інформацією Telegram-каналу Mash, триповерхові апартаменти на Софійській набережній вартістю приблизно $30 000 000 передали посольству Великобританії ще 1931 року. Так як Велика Британія визнана недружньою країною, то  апартаменти передатуть на потреби рф.  

Цитата 

«Оскільки Британія офіційно визнана недружньою державою. Бо там йде підготовка українських ДРГ, які потім атакують територію росії. Тепер настав час розраховуватися, впевнені у Фонді захисту національної історичної спадщини», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Mash, було написано офіційний запит голові уряду рф михайлу мішустіну з проханням зняти дипстатус із будівлі та передати його на потреби країни. 

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