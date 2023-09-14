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За інформацією Telegram-каналу Mash, триповерхові апартаменти на Софійській набережній вартістю приблизно $30 000 000 передали посольству Великобританії ще 1931 року. Так як Велика Британія визнана недружньою країною, то апартаменти передатуть на потреби рф.

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«Оскільки Британія офіційно визнана недружньою державою. Бо там йде підготовка українських ДРГ, які потім атакують територію росії. Тепер настав час розраховуватися, впевнені у Фонді захисту національної історичної спадщини», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Mash, було написано офіційний запит голові уряду рф михайлу мішустіну з проханням зняти дипстатус із будівлі та передати його на потреби країни.

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