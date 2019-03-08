В центре Львова состоялся марш за права женщин

Женщины пришли с плакатами на которых было написано, "Мое тело, мое дело", "Вставай за права женщин" и другие. Кроме женщин участие в акции принимали и мужчины.



"Я солидарен с женщинами. Поддерживаю их. О женщинах надо думать и заботиться не только сегодня, а в течение года", - рассказал участник акции Денис Ковалевский.



Кроме акции в центре города организаторы начали новую программу дискуссий "Женщины в действии".



"Мои основные требования, чтобы от меня отстали. В университете, друзья. Постоянно мне рассказывают, что мне одевать, как выглядеть. Я против этого", - рассказала активистка Елена Черидниченко.



Как сообщал УНН, в Киеве проходит марш за права женщин.