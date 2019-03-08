У центрі Львова відбувся марш за права жінок
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 березня. УНН. У Львові, біля міської Ратуші активістки організували мітинг на захист прав жінок. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Жінки прийшли з плакатами на яких було написано, "Моє тіло, моє діло", "Вставай за права жінок" та інші. Окрім жінок участь в акції брали й чоловіки.
"Я солідарний з жінками. Підтримую їх. Про жінок треба думати та піклуватись не лише сьогодні, а впродовж року", - розповів учасник акції Денис Ковалевський.
Окрім акції в центрі міста організатори започаткували нову програму дискусій "Жінки в дії".
"Мої основні вимоги, щоб від мене відчепились. В університеті, друзі. Постійно мені розказують, що мені одягати, як виглядати. Я проти цього", - розповіла активістка Олена Черидниченко.
Як повідомляв УНН, у Києві проходить марш за права жінок.