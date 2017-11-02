В центре Киева столкнулись три автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В столице на улице Крещатик, при повороте на улицу Богдана Хмельницкого, столкнулись три легковых автомобиля, передает УНН со ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.
“ДТП в Киеве. Улица Крещатик, при повороте на улицу Богдана Хмельницкого. Столкнулись три легковых автомобиля”, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции и скоростного режима.
Также отмечено, что пострадавших в результате аварии нет.
Как сообщал УНН, маршрутка и легковушка столкнулись во Львовской области, семь человек госпитализированы.