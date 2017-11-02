У центрі Києва зіткнулись три автомобілі

“ДТП в Києві. Вулиця Хрещатик, при повороті на вулицю Б. Хмельницького. Зіткнулися три легкових автомобіля”, — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, причиною ДТП стало недотримання дистанції та швидкісного режиму.

Також зазначено, що постраждалих внаслідок аварії немає.

Як повідомляв УНН, маршрутка і легковик зіткнулись на Львівщині, сім осіб госпіталізовано.