В центре Киева женщина выбросилась из окна и погибла
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Киеве на бульваре Леси Украинки женщина выбросилась из окна и погибла. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко.
"Да, есть такое сообщение, предварительная причина - самоубийство", - ответила пресс-офицер на вопрос, погибла ли женщина, выпав из окна, вчера на бульваре Леси Украинки.
По данным полиции, открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины с отметкой самоубийство.
Напомним, в Киеве мужчина выбросился с 9 этажа и погиб.
Ранее УНН сообщал, в Черновцах девушка выпала из третьего этажа общежития.