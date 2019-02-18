В центре Киева женщина выбросилась из окна и погибла

"Да, есть такое сообщение, предварительная причина - самоубийство", - ответила пресс-офицер на вопрос, погибла ли женщина, выпав из окна, вчера на бульваре Леси Украинки.



По данным полиции, открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины с отметкой самоубийство.



Напомним, в Киеве мужчина выбросился с 9 этажа и погиб.



Ранее УНН сообщал, в Черновцах девушка выпала из третьего этажа общежития.