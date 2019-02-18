У центрі Києва жінка викинулася з вікна та загинула

"Так, є таке повідомлення, попередня причина – самогубство", - відповіла прес-офіцер на питання, чи загинула жінка, випавши з вікна, вчора на бульварі Лесі Українки.



За даними поліції, відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою самогубство.



Нагадаємо, у Києві чоловік викинувся з 9 поверху і загинув.



Раніше УНН повідомляв, у Чернівцях дівчина випала з третього поверху гуртожитку.