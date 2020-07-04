В центре Киева устроили массовую драку со стрельбой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня около 4:00 утра в центре Киева неизвестные устроили драку со стрельбой, передает УНН со ссылкой на очевидцев.
По данным очевидцев, драка возникла на Бессарабский площади.
"Толпа молодых людей устроила драку со стрельбой, есть пострадавшие", - сообщили очевидцы конфликта.
Пока не известно, что спровоцировало конфликт. УНН пытается получили комментарий в полиции Киева.
Напомним, в центре Львова на площади Рынок случилась массовая драка, есть пострадавшие.