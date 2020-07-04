У центрі Києва влаштували масову бійку зі стріляниною

За даними очевидців, бійка виникла на Бессарабскій площі.

"Натовп молодиків влаштував бійку зі стріляниною, є потерпілі", - повідомили очевидці конфлікту.

Наразі не відомо, що спровокувало конфлікт. УНН намагається отримали коментар у поліції Києва.

Нагадаємо, у центрі Львова на площі Ринок трапилась масова бійка, є потерпілі.