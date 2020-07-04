У центрі Києва влаштували масову бійку зі стріляниною
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Сьогодні близько 04:00 ранку у центрі Києва невідомі влаштували бійку зі стріляниною, передає УНН із посиланням на очевидців.
За даними очевидців, бійка виникла на Бессарабскій площі.
"Натовп молодиків влаштував бійку зі стріляниною, є потерпілі", - повідомили очевидці конфлікту.
Наразі не відомо, що спровокувало конфлікт. УНН намагається отримали коментар у поліції Києва.
Нагадаємо, у центрі Львова на площі Ринок трапилась масова бійка, є потерпілі.