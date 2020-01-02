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В центре Киева пьяный мужчина опрокинул чаны с глинтвейном, пострадала продавщица

Киев  •  УНН

 • 18751 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. На Контрактовой площади в центре Киева пьяный мужчина опрокинул два котла с глинтвейном, в результате чего ожоги получила продавщица. Эту информацию корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции Киева.

"Только женщина (продавец) получила ожоги. Медики выехали на место происшествия. Происшествие случилось вчера около 23:00", - рассказали в патрульной.

Так, нетрезвый мужчина опрокинул чаны, из-за чего продавец получила ожоги. На место происшествия приехали правоохранители.

Пострадавшая продавец также сообщила, что во время инцидента рядом были и другие люди, однако напиток не попал на них.

В патрульной полиции отметили, что кроме женщины - больше никто не обращался за помощью, хотя в Интернете есть сообщения, что ожоги получил и ребенок.

Нетрезвого мужчину задержали. По данному факту составлен протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.

Напомним, в Киеве мужчина пытался украсть алкоголь из магазина.

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