У Києві чоловік намагався вкрасти алкоголь із магазину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Києві чоловік дуже хотів випити, проте не мав коштів, тож вирішив взяти бажані горілчані вироби без оплати. Його затримали правоохоронці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба патрульної поліції Києва, передає УНН.
"Не мав коштів, аби придбати алкоголь, але дуже хотів випити, тож вирішив спробувати його взяти не оплативши — столичні патрульні оперативно затримали чоловіка, який, ймовірно, заволодів товарами з магазину", - йдеться у повідомленні.
Так, охоронник одного з магазинів столиці повідомив, що невідомий чоловік заволодів алкогольними виробами та утік. Самостійно наздогнати чоловіка співробітник не зміг, тож звернувся за допомогою до патрульної поліції.
Інспектори встановили місцеперебування чоловіка, схожого за орієнтуванням. Громадянин перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння.
Зазначається, що у 37-річного чоловіка інспектори також виявили декілька пляшок з горілчаними виробами, схожих на ті, що були викрадені з магазину. Чоловік пояснив поліцейським, що не мав коштів, щоб придбати алкоголь, але дуже хотів випити, тож вирішив спробувати його взяти не оплативши.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям затриманого.
Як раніше писав УНН, на Запоріжжі вилучили 100 тисяч пляшок контрафактного алкоголю.