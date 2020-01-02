В Киеве мужчина пытался украсть алкоголь из магазина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве мужчина очень хотел выпить, но не имел средств, поэтому решил взять желаемые водочные изделия без оплаты. Его задержали правоохранители. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресслужба патрульной полиции Киева, передает УНН.
"Не было средств, чтобы приобрести алкоголь, но очень хотел выпить, поэтому решил попробовать его взять не оплатив - столичные патрульные оперативно задержали мужчину, который, вероятно, завладел товарами из магазина", - говорится в сообщении.
Так, охранник одного из магазинов столицы сообщил, что неизвестный мужчина завладел алкогольными изделиями убежал. Самостоятельно догнать мужчину сотрудник не смог, поэтому обратился за помощью к патрульной полиции.
Инспекторы установили местонахождение мужчины, похожего по ориентировке. Гражданин находился с явными признаками алкогольного опьянения.
Отмечается, что у 37-летнего мужчины инспекторы также обнаружили несколько бутылок с водочными изделиями, похожих на те, что были похищены из магазина. Мужчина объяснил полицейским, что не имел средств, чтобы приобрести алкоголь, но очень хотел выпить, поэтому решил попробовать его взять не оплатив.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.
Как ранее писал УНН, в Запорожской области изъяли 100 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.