У центрі Києва п’яний чоловік перекинув чани з глінтвейном, постраждала продавчиня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Контрактовій площі в центрі Києва п'яний чоловік перекинув два казана з глінтвейном, в результаті чого опіки отримала продавчиня. Цю інформацію кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції Києва.
“Тільки жінка (продавець) отримала опіки. Медики виїхали на місце події. Подія сталась вчора близько 23:00”, — розповіли у патрульній.
Так, нетверезий чоловік перекинув чани, через що продавець отримала опіки. На місце події приїхали правоохоронці.
Постраждала продавець також повідомила, що під час інциденту поряд були й інші люди, проте напій не потрапив на них.
У патрульній поліції зазначили, що окрім жінки — більше ніхто не звертався по допомогу, хоча в Інтернеті є повідомлення, що опіки отримала й дитина.
Нетверезого чоловіка затримали. За даним фактом склали протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та винесли постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.
Нагадаємо, у Києві чоловік намагався вкрасти алкоголь із магазину.