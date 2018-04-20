В центре Донецка возле "МГБ" неизвестные вывесили украинский флаг

"Сегодня в Донецке неизвестные патриоты вывесили на недострое в центре города сине-желтый и красно-черный флаги. 600 метров до оккупационного МГБ, кстати (на набережной - напротив Дворца детского и юношеского творчества)", - написал он.

Напомним, во Львове националисты устроили пикет у городского совета с требованием признать официально красно-черный флаг в городе и вывешивать его рядом с сине-желтым на госучреждениях. Так, во время сессии Львовского городского совета депутаты поддержали решение "Об использовании красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории города Львова".