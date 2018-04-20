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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Донецка возле "МГБ" неизвестные вывесили украинский флаг

Киев • УНН

 • 13035 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В центре Донецка неизвестные вывесили на недострое сине-желтый и красно-черный флаги. Об этом сообщил пользователь Twitter Виталий Овчаренко в своем микроблоге в соцсети, передает УНН.

В центре Донецка возле "МГБ" неизвестные вывесили украинский флаг

"Сегодня в Донецке неизвестные патриоты вывесили на недострое в центре города сине-желтый и красно-черный флаги. 600 метров до оккупационного МГБ, кстати (на набережной - напротив Дворца детского и юношеского творчества)", - написал он.

Напомним, во Львове националисты устроили пикет у городского совета с требованием признать официально красно-черный флаг в городе и вывешивать его рядом с сине-желтым на госучреждениях. Так, во время сессии Львовского городского совета депутаты поддержали решение "Об использовании красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории города Львова".

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