У центрі Донецька біля "МДБ" невідомі вивісили український прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У центрі Донецька невідомі вивісили на недобудові синьо-жовтий та червоно-чорний прапори. Про це повідомив користувач Twitter Віталій Овчаренко у своєму мікроблозі в соцмережі, передає УНН.
"Сьогодні в Донецьку невідомі патріоти вивісили на недобудові у центрі міста синьо-жовтий та червоно-чорний прапори. 600 метрів до окупаційного МДБ, до речі (на набережній – навпроти Дворця дитячої та юнацької творчості)", – написав він.
Нагадаємо, у Львові націоналісти влаштували пікет біля міської ради з вимогою визнати офіційно червоно-чорний прапор у місті та вивішувати його поряд з синьо-жовтим на держустановах. Так, під час сесії Львівської міської ради депутати підтримали ухвалу "Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території міста Львова".