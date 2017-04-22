В центре Будапешта около пяти тысяч человек приняли участие в демонстрации против премьер-министра

По мнению демонстрантов, В.Орбан продолжает наступление на демократию и права человека.

В руках демонстранты держали плакаты иронического содержания и лозунги, вроде, “Нам не нужны выборы”.

Они скандировали: “Долой свободу прессы”, “Нам не нужен Брюссель” и при этом все время смеялись.

Как сообщает агентство акция была организована так называемой “Партией двуххвостого пса”, которая постоянно высмеивает власть, выдвигая абсурдные и сатирические лозунги.