У центрі Будапешта близько п’яти тисяч осіб узяли участь у демонстрації проти прем’єр-міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У центрі Будапешта близько п’яти тисяч осіб узяли участь у демонстрації. Вони висміювали прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
На думку демонстрантів, в.Орбан продовжує наступ на демократію і права людини.
У руках демонстранти тримали плакати іронічного змісту і гасла, на кшталт, “Нам не потрібні вибори”.
Вони скандували: “Геть свободу преси”, “Нам не потрібен Брюссель” і при цьому весь час сміялися.
Як повідомляє агентство акція була організована так званою “Партією двохвостого пса”, яка постійно висміює владу, висуваючи абсурдні і сатиричні гасла.