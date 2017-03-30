В центральном госпитале МВД проверят качество продукции "Киевхлеб"

Общая сумма поставки, по данным ресурса ProZorro, составляет более 650 тыс. грн.

В то же время, учитывая данные Государственного центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции об обнаружении в продукции "Киевхлеба" плесневых грибов, ответственное лицо за закупку продуктов в госпитале Ирина Ревенко заявила, что качество поставленной продукции "Киевхлеба" будет дополнительно проверено.

Напомним, руководство Киевской областной психоневрологической больницы №2 также направило в ОАО "Киевхлеб" запрос с требованием предоставить разъяснения по поводу обнародованных результатов исследования, во время которого Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил в хлебных изделиях "Киевхлеба" плесневые грибы.