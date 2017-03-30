У центральному госпіталі МВС перевірять якість продукції “Київхліб”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У центральному госпіталі Міністерства внутрішніх справ України перевірять якість продукції “Київхліб”, який виграв тендер на постачання продуктів до медичного закладу, повідомляє УНН.
Загальна сума поставки, за даними ресурсу ProZorro, становить понад 650 тис. грн.
Водночас, із огляду на дані Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції про виявлення у продукції “Київхліба” пліснявих грибів, відповідальна особа за закупівлю продуктів в госпіталі Ірина Ревенко заявила, що якість поставленої продукції “Київхліба” буде додатково перевірено.
Нагадаємо, керівництво Київської обласної психоневрологічної лікарні №2 також скерувало до ПАТ “Київхліб” запит з вимогою надати роз’яснення з приводу оприлюднених результатів дослідження, під час якого Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив у хлібних виробах “Київхліба” плісняві гриби.