В Троицком торжественно открыли восстановленный военными мост

"Среди приоритетов совместной работы Объединенных Сил и органов государственной власти является восстановление и развитие разрушенной во время боевых действий инфраструктуры, в первую очередь критически важных объектов", - указали в штабе ООС.

На открытии моста командующий ОС Сергей Наев пообщался с местными жителями, которые нарушили проблемные вопросы, требующие решения, и отреагировал, отдав указания подчиненным по их решению.



Как сообщал УНН, в городе Рубежное Луганской области зафиксирован случай дифтерии.