В Троицком торжественно открыли восстановленный военными мост
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня, 20 июня, состоялось открытие моста через реку Луганка в населенном пункте Троицкое, Луганской области. Об этом сообщает УНН со посиланянм на пресс-службу ООС.
"Среди приоритетов совместной работы Объединенных Сил и органов государственной власти является восстановление и развитие разрушенной во время боевых действий инфраструктуры, в первую очередь критически важных объектов", - указали в штабе ООС.
На открытии моста командующий ОС Сергей Наев пообщался с местными жителями, которые нарушили проблемные вопросы, требующие решения, и отреагировал, отдав указания подчиненным по их решению.
Как сообщал УНН, в городе Рубежное Луганской области зафиксирован случай дифтерии.