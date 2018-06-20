У Троїцькому урочисто відкрили відновлений військовими міст
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні, 20 червня, відбулося відкриття мосту через річку Луганка у населеному пункті Троїцьке, що на Луганщині. Про це повідомляє УНН з посиланянм на прес-службу ООС.
"Серед пріоритетів спільної роботи Об’єднаних Сил та органів державної влади є відновлення та розбудова зруйнованої під час бойових дій інфраструктури, в першу чергу критично важливих об’єктів", - вказали у штабі ООС.
Присутній на відкритті мосту командувач ОС Сергій Наєв поспілкувався з місцевими жителями, які порушили проблемні питання, які потребують вирішення, та відреагував, віддавши вказівки підлеглим щодо їх вирішення.
Як повідомляв УНН, у місті Рубіжне Луганської області зафіксований випадок дифтерії.