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В ТРО опровергли гибель командующего Танцюры

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Представитель Командования Сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский опроверг заявление главы чвк "вагнер" евгения пригожина о гибели командующего Силами ТРО Украины Игоря Танцюры под Бахмутом, пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Цитата

"Мы официально опровергаем это утверждение. Мы не комментируем любые вбросы вражеской пропаганды. Все живы и здоровы", — сказал Зелинский в комментарии Суспільному.

Ранее

пригожин, глава наемников чвк "вагнер", заявлял об уничтожении под Бахмутом автомобиля, в котором "предположительно находился" командующий ВСУ Игорь Танцюра. По его словам, автомобиль с Танцюрой ехал в Бахмут.

Напомним

В Институте изучения войны сообщали, что основатель чвк "вагнер" евген пригожин продолжит информационные атаки, чтобы добиваться привилегий от российских военных.

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