В ТРО спростували загибель командувача Танцюри
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Речник Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Денис Зелінський спростував заяву голови пвк "вагнер" євгена пригожина щодо загибелі командувача Силами ТРО України Ігоря Танцюри під Бахмутом, пише УНН з посиланням на Суспільне.
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"Ми офіційно спростовуємо це твердження. Ми не коментуємо будь-яких вкидів ворожої пропаганди. Всі живі та здорові", — сказав Зелінський у коментарі Суспільному.
Раніше
пригожин, голова найманців пвк "вагнер", заявляв про знищення під Бахмутом автомобілю, в якому "імовірно перебував" командувач ЗСУ Ігор Танцюра. Відповідно до його слів, автомобіль із Танцюрою їхав до Бахмута.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни повідомляли, що засновник пвк "вагнер" євген пригожин продовжить інформаційні атаки, щоб домагатися привілеїв від російських військових.