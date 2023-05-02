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В ТРО спростували загибель командувача Танцюри

В ТРО спростували загибель командувача Танцюри

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Речник Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Денис Зелінський спростував заяву голови пвк "вагнер" євгена пригожина щодо загибелі командувача Силами ТРО України Ігоря Танцюри під Бахмутом, пише УНН з посиланням на Суспільне.

Цитата

"Ми офіційно спростовуємо це твердження. Ми не коментуємо будь-яких вкидів ворожої пропаганди. Всі живі та здорові", — сказав Зелінський у коментарі Суспільному.

Раніше

пригожин, голова найманців пвк "вагнер", заявляв про знищення під Бахмутом автомобілю, в якому "імовірно перебував" командувач ЗСУ Ігор Танцюра. Відповідно до його слів, автомобіль із Танцюрою їхав до Бахмута.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни повідомляли, що засновник пвк "вагнер" євген пригожин продовжить інформаційні атаки, щоб домагатися привілеїв від російських військових.

Українські Національні Новини

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