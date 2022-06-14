В мае поступления в бюджет по таможне и налоговой покрыли менее половины расходов - Гетманцев

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“Наши расходы значительно больше, чем те суммы, которые мы с вами собираем за счет традиционных источников: таможня и налоговая. Несмотря на то, что налоговая почти выполнила план мая и мы собрали 101,3 млрд грн в мае, потратили мы из государственного бюджета 250 миллиардов грн. Это говорит о том, что разница очень велика. И мы без помощи наших партнеров не обойдемся”, – отметил народный избранник.

Напомним

Минфин рассчитывает к концу года получить 20 млрд дол. международной помощи. Эти средства будут направлены на погашение дефицита бюджета.