У травні надходження до бюджету з митниці та податкової покрили менше половини видатків - Гетманцев

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“Наші видатки є значно більшими, ніж ті суми, які ми з вами збираємо за рахунок традиційних джерел: митниця та податкова. Незважаючи на те, що податкова майже виконала план травня, і ми зібрали 101,3 млрд грн в травні, витратили ми з державного бюджету 250 мільярдів грн. Це свідчить про те, що різниця дуже велика. І ми без допомоги наших партнерів не обійдемося”, - зазначив народний обранець.

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Мінфін розраховує до кінця року отримати 20 млрд дол. міжнародної допомоги. Ці кошти будуть спрямовані на погашення дефіциту бюджету.