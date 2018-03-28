В Transparency International сомневаются в объективности проверки конфликта интересов у нардепа Хомутынника

"Учитывая то, что НАПК проявляет все признаки политической зависимости и непрофессионализма, сомневаюсь, что вообще будет какая-то адекватная или нормальная оценка возможного или имеющегося конфликта интересов у нардепа. Потому что - это НАПК", - сказал он.

Вместе с тем, Юрчишин убежден, что подобные случаи нельзя оставлять без реакции.

"Если есть запрос, то должен быть ответ и должна быть соответствующая реакция. Но ожидать каких-то реальных результатов я бы не советовал", - добавил он.

Напомним, против нардепа Хомутынника и его компании "Кернел" две недели бастовали аграрии. Они утверждают, что Хомутынник инициировал в декабре прошлого года изменения в Налоговый кодекс Украины, так называемые "поправки Хомутынника", которые отменяют возмещения НДС мелким экспортерам масличных. Эти нововведения, по их словам, выгодны только крупным перерабатывающим компаниям, среди которых главная - "Кернел". Если "поправки Хомутынника" останутся в силе, то ущерб аграриев составит 6 млрд грн, а доход "Кернел" увеличится на 16,7%, посчитали эксперты.