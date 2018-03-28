У Transparency International сумніваються в об'єктивності перевірки конфлікту інтересів у нардепа Хомутинніка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Виконавчий директор Transparency International Ярослав Юрчишин висловив сумнів щодо об'єктивної перевірки Нацагентством з протидії корупції наявності чи відсутності конфлікту інтересів у народного депутата від партії "Відродження" Віталія Хомутинніка. Про це він повідомив УНН, коментуючи відповідне звернення до антикорупційного відомства заступника Регламентного Комітету ВР, народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Олега Купрієнка.
"Зважаючи на те, що НАЗК проявляє всі ознаки політичної залежності і непрофесійності, сумніваюсь, що взагалі буде якась адекватна чи нормальна оцінка можливого чи наявного конфлікту інтересів у нардепа. Тому що - це НАЗК", - сказав він.
Разом з тим, Юрчишин переконаний, що подібні випадки не можна залишати без реакції.
"Якщо є запит, то має бути відповідь і має бути відповідна реакція. Але очікувати якихось реальних результатів я б не радив", - додав він.
Нагадаємо, проти нардепа Хомутинніка і його компанії "Кернел" два тижні страйкували аграрії. Вони стверджують, що Хомутиннік ініціював у грудні минулого року зміни до Податкового кодексу України, так звані "поправки Хомутинніка", які скасовують відшкодування ПДВ дрібним експортерам олійних. Ці нововведення, за їхніми словами, вигідні лише великим переробним компаніям, серед яких головна - "Кернел". Якщо "поправки Хомутинніка" залишаться в силі, то збиток аграріїв становитиме 6 млрд грн, а дохід "Кернел" збільшиться на 16,7%, порахували експерти.