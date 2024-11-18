У Трампа могут готовить трибунал для причастных к выводу войск из Афганистана - NBC

Переходная команда Дональда Трампа составляет список американских военных офицеров, причастных к выводу войск из Афганистана в 2021 году, и рассматривает возможность их привлечения к военному трибуналу. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что американские чиновники, вовлеченные в этот процесс, планируют создать комиссию для детального расследования, которая имеет целью выяснить, кто именно участвовал в принятии решений по выводу войск и каким образом он был реализован. Эта инициатива также предусматривает рассмотрение возможных обвинений, таких как государственная измена.

«Они относятся к этому очень серьезно», - подчеркнул собеседник издания.

В издании отметили, в расследовании участвуют бывшие высокопоставленные чиновники, в частности Мэтт Флинн, который ранее занимал ключевую должность в министерстве обороны США. Однако его адвокат, Марк С. Заид, отрицает любую причастность Флинна к этой инициативе.

Мэтт Флинн не имеет ничего общего с переходной командой Трампа, не говоря уже о том, что он возглавляет любую проверку по вопросам военной юстиции»,