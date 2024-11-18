У Трампа могут готовить трибунал для причастных к выводу войск из Афганистана - NBC
Киев • УНН
Переходная команда Трампа составляет список военных для возможного трибунала по выводу войск из Афганистана в 2021 году. Рассматриваются обвинения в государственной измене и создание специальной комиссии для расследования.
Переходная команда Дональда Трампа составляет список американских военных офицеров, причастных к выводу войск из Афганистана в 2021 году, и рассматривает возможность их привлечения к военному трибуналу. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что американские чиновники, вовлеченные в этот процесс, планируют создать комиссию для детального расследования, которая имеет целью выяснить, кто именно участвовал в принятии решений по выводу войск и каким образом он был реализован. Эта инициатива также предусматривает рассмотрение возможных обвинений, таких как государственная измена.
«Они относятся к этому очень серьезно», - подчеркнул собеседник издания.
В издании отметили, в расследовании участвуют бывшие высокопоставленные чиновники, в частности Мэтт Флинн, который ранее занимал ключевую должность в министерстве обороны США. Однако его адвокат, Марк С. Заид, отрицает любую причастность Флинна к этой инициативе.
Мэтт Флинн не имеет ничего общего с переходной командой Трампа, не говоря уже о том, что он возглавляет любую проверку по вопросам военной юстиции»,
Источники в администрации Байдена утверждают, что скептически относятся к обвинениям в измене, отмечая, что военные выполняли приказы президента. Независимый обзор 2022 года, проведенный специальным генеральным инспектором по реконструкции Афганистана, указал на ошибки как администрации Трампа, так и Байдена, которые привели к хаотичному выводу войск.
По словам американских чиновников, переходная команда Трампа рассматривает возможность отзыва некоторых командиров на военную службу для дальнейшего судебного разбирательства.
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