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У Трампа могут готовить трибунал для причастных к выводу войск из Афганистана - NBC

У Трампа могут готовить трибунал для причастных к выводу войск из Афганистана - NBC

Киев  •  УНН

 • 529 просмотра

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Переходная команда Трампа составляет список военных для возможного трибунала по выводу войск из Афганистана в 2021 году. Рассматриваются обвинения в государственной измене и создание специальной комиссии для расследования.

Переходная команда Дональда Трампа составляет список американских военных офицеров, причастных к выводу войск из Афганистана в 2021 году, и рассматривает возможность их привлечения к военному трибуналу. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что американские чиновники, вовлеченные в этот процесс, планируют создать комиссию для детального расследования, которая имеет целью выяснить, кто именно участвовал в принятии решений по выводу войск и каким образом он был реализован. Эта инициатива также предусматривает рассмотрение возможных обвинений, таких как государственная измена.

«Они относятся к этому очень серьезно», - подчеркнул собеседник издания.

В издании отметили, в расследовании участвуют бывшие высокопоставленные чиновники, в частности Мэтт Флинн, который ранее занимал ключевую должность в министерстве обороны США. Однако его адвокат, Марк С. Заид, отрицает любую причастность Флинна к этой инициативе.

Мэтт Флинн не имеет ничего общего с переходной командой Трампа, не говоря уже о том, что он возглавляет любую проверку по вопросам военной юстиции»,

- заявил адвокат.

Источники в администрации Байдена утверждают, что скептически относятся к обвинениям в измене, отмечая, что военные выполняли приказы президента. Независимый обзор 2022 года, проведенный специальным генеральным инспектором по реконструкции Афганистана, указал на ошибки как администрации Трампа, так и Байдена, которые привели к хаотичному выводу войск.

По словам американских чиновников, переходная команда Трампа рассматривает возможность отзыва некоторых командиров на военную службу для дальнейшего судебного разбирательства.

Команда Трампа готовит масштабные увольнения в Пентагоне после инаугурации14 нояб. 2024, 02:53 • 18070 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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