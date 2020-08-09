У Трампа будут следить за попытками Китая, Ирана и России вмешаться в выборы в США

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87217 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102575 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127773 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107888 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128082 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101414 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102210 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104073 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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У Трампа будут следить за попытками Китая, Ирана и России вмешаться в выборы в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Администрация президента Дональда Трампа планирует внимательно следить возможные попытки вмешаться в выборы со стороны России, Китая и Ирана. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Таким образом он прокомментировал заявление директора Национального контрразведывательного центра безопасности США Билла Еванины о возможных угрозах по избирательному процессу.

“Мы будем следить за ними всеми. Мы будем очень осторожны”, — заявил президент США.

По мнению Трампа, каждая из трех указанных стран, в том числе и Россия, не хочет его победы.

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“Думаю, последний человек, которого Россия хотела бы видеть в офисе (президента — ред.) — это Дональд Трамп, потому что никто не был к России более жесткий, чем я — никогда”, — сказал он.

Среди вероятных причин такого отношения Трамп назвал свое давление на союзников по НАТО с требованием выполнять свои членские обязательства, а также усилия США по остановке строительства “Северного потока-2”.

Президент США также считает, что Китай и Иран хотели бы избрание его оппонента от Демократической партии Джо Байдена.

Накануне Билл Еванина представил заявление об угрозах грядущим президентским выборам, которые должны состояться осенью в Соединенных Штатах.

Среди прочего, он назвал попыткой России повлиять на выборы записями телефонных разговоров якобы тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления о вмешательстве Украины в выборы США.

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