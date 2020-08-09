У Трампа будут следить за попытками Китая, Ирана и России вмешаться в выборы в США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Администрация президента Дональда Трампа планирует внимательно следить возможные попытки вмешаться в выборы со стороны России, Китая и Ирана. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Таким образом он прокомментировал заявление директора Национального контрразведывательного центра безопасности США Билла Еванины о возможных угрозах по избирательному процессу.
“Мы будем следить за ними всеми. Мы будем очень осторожны”, — заявил президент США.
По мнению Трампа, каждая из трех указанных стран, в том числе и Россия, не хочет его победы.
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“Думаю, последний человек, которого Россия хотела бы видеть в офисе (президента — ред.) — это Дональд Трамп, потому что никто не был к России более жесткий, чем я — никогда”, — сказал он.
Среди вероятных причин такого отношения Трамп назвал свое давление на союзников по НАТО с требованием выполнять свои членские обязательства, а также усилия США по остановке строительства “Северного потока-2”.
Президент США также считает, что Китай и Иран хотели бы избрание его оппонента от Демократической партии Джо Байдена.
Накануне Билл Еванина представил заявление об угрозах грядущим президентским выборам, которые должны состояться осенью в Соединенных Штатах.
Среди прочего, он назвал попыткой России повлиять на выборы записями телефонных разговоров якобы тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена.
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Позже президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления о вмешательстве Украины в выборы США.