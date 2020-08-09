У Трампа будуть слідкувати за спробами Китаю, Ірану та Росії втрутитися у вибори в США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Адміністрація президента Дональда Трампа планує уважно пильнувати можливі спроби втрутитися у вибори з боку Росії, Китаю та Ірану. Про це Трамп заявив під час пресконференції, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Таким чином він прокоментував заяву директора Національного контррозвідувального безпекового центру США Білла Еваніни про можливі загрози до виборчого процесу.
“Ми будемо пильнувати їх усіх. Ми будемо дуже обережні”, — заявив президент США.
На переконання Трампа, кожна з трьох зазначених країн, в тому числі й Росія, не хоче його перемоги.
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“Думаю, остання людина, яку Росія хотіла б бачити в офісі (президента — ред.) — це Дональд Трамп, тому що ніхто не був до Росії жорсткіший, ніж я — ніколи”, — сказав він.
Серед ймовірних причин такого ставлення Трамп назвав свій тиск на союзників по НАТО з вимогою виконувати свої членські зобов’язання, а також зусилля США із зупинки будівництва “Північного потоку-2”.
Президент США також вважає, що Китай та Іран хотіли б обрання його опонента від Демократичної партії Джо Байдена.
Напередодні Білл Еваніна представив заяву щодо загроз прийдешнім президентським виборам, які мають відбутися восени у Сполучених Штатах.
Поміж іншого, він назвав спробою Росії вплинути на вибори записи телефонних розмов нібито тодішнього президента України Петра Порошенка та Джо Байдена.
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Пізніше президент України Володимир Зеленський відкинув заяви щодо втручання України у вибори США.